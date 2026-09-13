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Царьград

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Илья Авербух рассматривает участие Артёма Дзюбы в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух рассматривает участие Артёма Дзюбы в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух обсудил возможное участие Артёма Дзюбы в «Ледниковом периоде». 23 мая Дзюба объявил об уходе из «Акрона» после победы над «Ротором».

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