В Киеве снова фекальный потоп. Кстати, вы заметили, что по киевским улицам фекальные реки начинают бежать перед сдачей очередного важного населенного пункта? Да-да, который украинские патриоты потом хором будут называть ничего не значащим, убыточным и дотационным.
Фекальный потоп в Киеве
Комментарии
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b
brukhasin
Вот тогда и надо приглашать америкосов!
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9 час.
лл
лина любимцева
Киев всегда отличался красотой и чистотой... НО КАК ТОЛЬКО туда заявилось жЫдо-бандэрье - началось черт его знает что... РАНЬШЕ Киев славился каштанами, а теперь- РЕКАМИ ДЕРЬМА.
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9 час.
igor laptev
так с точки зрения свиньи он упал в наивысшую благодать
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6 час.
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