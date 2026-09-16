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SUSANIN

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Юные жители Сарапула стали призёрами Всероссийского турнира «Битва городов» по фиджитал танцам

Юные жители Сарапула стали призёрами Всероссийского турнира «Битва городов» по фиджитал танцам

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула выиграли три медали на Всероссийском фиджитал турнире «Битва городов» по ритм‑симулятору «Just Dance» («Просто танцуй») (18+).

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