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Чжан в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-5. Норвежец теперь выпадет из топ-8

Чжичжэнь Чжан во втором круге US Open обыграл пятую ракетку мира и прошлогоднего финалиста Каспера Рууда – 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2.

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