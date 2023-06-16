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Мирошник назвал полной чушью мирный план Зеленского и предрек, что вряд ли африканские лидеры услышат от него что-то новое в Киеве

Мирошник назвал полной чушью мирный план Зеленского и предрек, что вряд ли африканские лидеры услышат от него что-то новое в Киеве

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник назвал полной чушью мирный план украинского президента Владимира Зеленского и спрогнозировал, что вряд ли африканские лидеры услышат от него что-то новое на встрече в Киеве.

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