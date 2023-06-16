Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник назвал полной чушью мирный план украинского президента Владимира Зеленского и спрогнозировал, что вряд ли африканские лидеры услышат от него что-то новое на встрече в Киеве.
Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник назвал полной чушью мирный план украинского президента Владимира Зеленского и спрогнозировал, что вряд ли африканские лидеры услышат от него что-то новое на встрече в Киеве.
Свежие комментарии