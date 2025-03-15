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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Карпине: «Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле. Тренер сборной уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются»

19 и 25 марта национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно. «Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд.

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