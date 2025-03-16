🇷🇺🛩🇺🇦Российские бойцы уничтожили ударный дрон боевиков ВСУ "Баба-Яга"💪 #Украина #ВСРФ #СВО #БабаЯга.
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🇷🇺🛩🇺🇦Российские бойцы уничтожили ударный дрон боевиков ВСУ "Баба-Яга"💪 #Украина #ВСРФ #СВО #БабаЯга.
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