Южный Федеральный

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Япония хочет помочь с газом Европе в случае «непредвиденных обстоятельств из-за Украины»

Япония хочет помочь с газом Европе в случае «непредвиденных обстоятельств из-за Украины»

Япония рассматривает вариант перенаправления части своих запасов природного газа в Европу в том случае, если «Россия решит ограничить поставки газа в регион в ответ на возможные санкции, которые введут из-за российского вторжения в Украину».

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