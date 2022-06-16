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Форвард «Колорадо» Бураковски забил самый ранний за 11 лет гол в овертайме финала плей-офф

Форвард «Колорадо» Бураковски забил самый ранний за 11 лет гол в овертайме финала плей-офф

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски забросил победную шайбу в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (4:3 ОТ, 1-0 в серии) и был признан первой звездой.

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