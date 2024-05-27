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Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ

Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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