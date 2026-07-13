Путин заявил, что ответы России на удары противника будут зеркальными и мощными

Заявление президента прозвучало на фоне осмотра военной экспозиции Народного фронта Президент России Владимир Путин заявил, что любые удары по территории РФ получат зеркальный ответ — и он будет существенно мощнее.
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