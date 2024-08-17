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Пахал как проклятый, жертвовал собой ради СССР и ЦСКА, восхищал Тарасова. Как Михайлов стал великим капитаном

Пахал как проклятый, жертвовал собой ради СССР и ЦСКА, восхищал Тарасова. Как Михайлов стал великим капитаном

Настоящий мужик.1965 год. Борис Михайлов — игрок скромного саратовского «Кристалла». Форвард даже и не мечтает о том, что в будущем будет играть в великом ЦСКА и станет капитаном не только этого легендарного клуба, но и сборной СССР.

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