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Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из России

Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из России

Япония ввела санкции против трех российских банков, а также 29 организаций и 11 граждан РФ.Среди попавших под ограничения оказался генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев, о чем сообщил кабинет министров Японии, передает РИА Новости.

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