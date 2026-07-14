Погакар увеличил лидерство в Туре благодаря победе в День взятия Бастилии

Источник изображения, Getty Images Автор Бен Коллинз Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тадей Погачар увеличил свое общее преимущество до более чем трех минут, когда он бежал вперед и одержал победу на третьем этапе Тур де Франс в этом году.