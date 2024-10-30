Всемирный день жизни сегодня, и это всем праздникам праздник. Пожалуй, важнее всех новых годов вместе взятых, потому как жизнь – всегда, 24/7, круглогодично.
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Всемирный день жизни сегодня, и это всем праздникам праздник. Пожалуй, важнее всех новых годов вместе взятых, потому как жизнь – всегда, 24/7, круглогодично.