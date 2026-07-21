Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией Avio Aero (Италия), IHI Corporation (Япония) и Rolls-Royce сделали шаг ближе к наземным и.
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Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией Avio Aero (Италия), IHI Corporation (Япония) и Rolls-Royce сделали шаг ближе к наземным и.
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