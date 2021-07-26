Фернандо Алонсо: «В «Макларене» адаптация была бы короче, чем в «Альпин»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо предположил, что после двухлетнего перерыва ему было бы легче освоиться в «Формуле-1» в своей бывшей команде – «Макларене».
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