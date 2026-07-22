⛈️ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ⛈️ об опасном метеорологическом явлении В период 18:00‒20:00 и до конца суток 22.
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⛈️ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ⛈️ об опасном метеорологическом явлении В период 18:00‒20:00 и до конца суток 22.
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