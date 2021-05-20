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Студенты Камчатского колледжа искусств победили на международных конкурсах

Студенты Камчатского колледжа искусств победили на международных конкурсах

Студенты вокального отделения колледжа искусств возвратились из Санкт-Петербурга с победой. Ребята приняли участие сразу в двух международных фестивально-конкурсных мероприятиях и практически не оставили шансов соперникам в борьбе за призовые места.

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