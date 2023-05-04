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Ученые пришли к выводу, что использование интернета в пожилом возрасте снижает риск развития деменции

Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, показало, что регулярное использование интернета в течение шести минут может значительно снизить риск развития деменции у пожилых людей.

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