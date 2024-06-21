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Глушенков обратился к «Локомотиву» после перехода в «Зенит»

Глушенков обратился к «Локомотиву» после перехода в «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков попрощался с московским «Локомотивом». «Уважаемая команда и болельщики! Я покидаю клуб, но, надеюсь, оставляю добрую память о себе в красно-зелёной семье.

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