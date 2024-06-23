Страна и люди
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Страна и люди

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Не менее трех жителей погибли при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе

Не менее трех жителей погибли при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа привели к гибели по меньшей мере трех человек. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под удар попал жилой дом в городе Газа.

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