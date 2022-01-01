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В Свердловской области в канун Нового года произошла страшная авария

В Свердловской области в канун Нового года произошла страшная авария

Накануне Нового года, вечером, 31 декабря, в Свердловской области произошла жуткая авария. Неподалеку от Каменска-Уральского минивэн Renault, двигаясь по направлению Курганской области, выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с BMW X6.

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