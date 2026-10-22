Новая трехэтапная модель планирования повысила эффективность расходования средств Первый заместитель главы Минобороны Леонид Горнин сообщил, что ведомство подготовило сбалансированный оборонный бюджет на 2026–2028 годы, а также разработало проект плана доходов и расходов на 2027–2029 годы.