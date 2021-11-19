СКА на своем льду позволил «Сибири» одержать волевую победу

В Санкт-Петербурге СКА уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Это уже пятое подряд (!) поражение армейцев в берегов Невы, которое отбросило СКА, в активе которого 39 очков, на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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