Хэмилтон по-итальянски обратился к сотрудникам «Феррари»: «Всегда мечтал быть частью этой команды»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил базу в Маранелло в рамках подготовки к сезону-2025. Хэмилтон, его напарник Шарль Леклер и руководитель Скудерии Фредерик Вассер обратились к сотрудникам, при этом британец произнес несколько фраз по-итальянски, зачитав их со смартфона.