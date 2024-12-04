Журналист Карлсон: американцы не подозревают о войне США с Россией

Мир находится на грани ядерной войны, а США уже фактически вступили в прямой конфликт с Россией. Американский журналист сообщил об этом в выпуске шоу The Tucker Carlson Show с адвокатом, автором книги об Эдварде Сноудене Гленном Гринвальдом.
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