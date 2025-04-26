Губернатор разрешил ловить воблу в Астрахани

Сегодня состоялось торжественное открытие ежегодного рыбацкого фестиваля «Вобла-2025». Игорь Бабушкин сделал первый заброс удочки и объявил, что, несмотря на все запреты, пойманная вобла войдет в зачет спортсменов.
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