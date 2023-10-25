Пашинян: Армения не обсуждает вывод военной базы РФ из страны

Власти Армении не планируют вывод российской военной базы со своей территории. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что его больше интересует вопрос, почему присутствие армии РФ не повлияло на события в Нагорном Карабахе.
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