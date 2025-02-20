Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать инновационную терапию

Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать терапию инновационными отечественными препаратами дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, включенными в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии