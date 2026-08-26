Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что жители Европы вынуждены платить за природный газ почти в девять раз больше, чем население Соединенных Штатов Америки.
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