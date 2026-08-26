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Регионы России

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Жители Европы платят почти в 9 раз больше за природный газ, чем американцы

Жители Европы платят почти в 9 раз больше за природный газ, чем американцы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что жители Европы вынуждены платить за природный газ почти в девять раз больше, чем население Соединенных Штатов Америки.

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