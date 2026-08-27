Польша ведет переговоры о создании в стране американских военных баз

Переговоры о создании нескольких мест дислокации американских военных на польской территории проводятся между Польшей и США, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский 27 августа, сообщает интернет-издание Onet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии