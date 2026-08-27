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Польша ведет переговоры о создании в стране американских военных баз

Польша ведет переговоры о создании в стране американских военных баз

Переговоры о создании нескольких мест дислокации американских военных на польской территории проводятся между Польшей и США, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский 27 августа, сообщает интернет-издание Onet.

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