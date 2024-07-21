Официальная делегация Узбекистана прибыла в Дагестан с целью развития экономических связей

Во вторник в Дагестане началась программа рабочего визита официальной делегации из Республики Узбекистан под руководством губернатора Бухарской области Ботира Зарипова.
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