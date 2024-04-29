Telegraph: Лувр хочет убрать "Мону Лизу" в подвал из-за недовольных посетителей

Один самых известных в мире шедевров изобразительного искусства "Мона Лиза" Леонардо да Винчи может исчезнуть со своего привычного места в Лувре: руководство музея планирует перенести картину в специальную подземную комнату.
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