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Украинца депортировали из Польши за террор с ножом в мясном отделе варшавского магазина

Украинца депортировали из Польши за террор с ножом в мясном отделе варшавского магазина

Очередного украинца депортировали на родину за дебош в магазине Варшавы, который местные СМИ нарекли «террором».

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