Ряд российских СМИ подхватил опубликованную «Блумбергом», кхм, «новость» о том, что «главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией».
Китай опять всё
Комментарии
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Дмитрий
Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией 15:41 07.02.2024 https://ukraina.ru/20240207/1053140282.html В прессе объявлено, что речь идет о главном китайском банке. На самом деле речь идёт о небольшом региональном банке, который не играет существенной роли в российско-китайской торговле. Я напомню, как устроена китайская банковская система. Есть три крупнейших государственных банка, которые являются структурообразующими. Есть пять крупнейших акционерных банков. Например, Банк Китая, или крупнейший в мире по капитализации Промышленный и коммерческий банк Китая, или Сельскохозяйственный банк Китая — которые никакой приостановки платежей не делали. Помимо этого, есть ещё несколько десятков региональных или профильных финансовых организаций, которые также работают с Россией. Поэтому ни о какой приостановке платежей в нашу страну или из нее китайская сторона не объявляла.
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20 час.
Дмитрий
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20 час.
Вик Норд
Китайские товары(сомнительного качества),давно превосходят европейские,и американские товары"высшего сорта",и по цене,и по срокам службы...
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18 час.
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