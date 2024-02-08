Китай опять всё

Дмитрий

Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией 15:41 07.02.2024 https://ukraina.ru/20240207/1053140282.html В прессе объявлено, что речь идет о главном китайском банке. На самом деле речь идёт о небольшом региональном банке, который не играет существенной роли в российско-китайской торговле. Я напомню, как устроена китайская банковская система. Есть три крупнейших государственных банка, которые являются структурообразующими. Есть пять крупнейших акционерных банков. Например, Банк Китая, или крупнейший в мире по капитализации Промышленный и коммерческий банк Китая, или Сельскохозяйственный банк Китая — которые никакой приостановки платежей не делали. Помимо этого, есть ещё несколько десятков региональных или профильных финансовых организаций, которые также работают с Россией. Поэтому ни о какой приостановке платежей в нашу страну или из нее китайская сторона не объявляла.