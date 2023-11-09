В России впервые будут учить на медиаполицейских. Они займутся поиском деструктивного контента

В РАНХиГС впервые стали учить на медиаполицейских — специалистов по работе с контентом, которые смогут выявлять экстремизм, преступления против личности, а также блокировать пиратский контентКак сообщает пресс-служба РАНХиГС, медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций — расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).