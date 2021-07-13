Закон и ПорядокПолитика$1,5 млрд - много или мало, чтобы избавиться от злобной Украины? Сценарий 1. В сентябре по 1-й нитке СП-2 пойдет газ2. На выборах в Бундестаг побеждает ХДС (Меркель)3.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоПутин должен отомстить майданутым за все пакости без оглядки на Меркель. А что касается передачи 1,5 млрд. клоуну, который точно положит их на свой счет, то лучше передать Донбассу, ведь он пока еще формально в составе Украины.НДНаталья ДенисенкоА почему не мстите хозяевам Украины-устроившим госпереворот--Евросоюзу и США?А мстите тем-кто ответить не может??Кстати,Германия--немало этому госперевороту поспособствовала и не только вышла сухой из воды--но и выиграла и вся-в шоколаде.Cергей ШапоревА Вы хотите, чтобы оплёванная вами Россия по-прежнему оплачивала ваш шабаш? За все надо платить.Владимир СиденкоНе спешите,Путин воздаст сполна и ЕС и США. У него хватка удава - с каждым их выдохом труднее будет сделать вдох.карюкалов вячеславНа майдане Германия прыгала? Или в Одессе Германия людей сжигала?ВСВасилий СадайлоМесть удел слабых, Россия с Путиным выше этого.ЛТЛюдмила ТроянЗа что и страдают. Есть вещи, которые простить нельзя.карюкалов вячеславМда.ВСВасилий СадайлоА клоун здесь при чём? Аппетит на целый день испортили.карюкалов вячеславНу тогда...ЮРЮрий Викторович Рыбаков... и всего этого не будет - просто так отдать деньги хоть украине, хоть Донбасу не прокачивая газ - это убыток, кто его покроет - неужели терпеливый российский народ? Может быть стратегии бизнеса поменялись? Большие компании вроде Газпрома будут устраивать сомнительную стратегию для получения иллюзорных выгод? До тех пор пока в горячих головах не созреет мысль о том что система должна быть сломана ее же методами никаких реальных побед не будет, реальных успехов тоже.Анна ЭржибоваИспугались шута......лучше откупиться когда твой народ в кхмAKAlexander KneperУ шулеров ничего не выиграешь. Только канделябром по морде. Но для этого нужна сила, а главное РЕШИМОСТЬ!LEGОтдать 1.5 млрд. и отомстить , как то разные понятия :-) к сказанному выше. А что на Украинской трубе больше ни кто не сидит? Да Россия пока не зашла на торги по перекачке газа по Украинской ГТС, но еще не 22 год. Попросят лица заинтересованные в Российском газе и все пойдет. Все таки лучше получить деньги за газ, чем просто так дарить, да и контракт с Украиной вроде на 5 лет, кто подписывал? Так что заработать и отомстить это разные понятия..... простой вопрос, а почему, страна объявленная врагом Украины поставляет ей нефтепродукты и почему то Украина эти нефтепродукты берет и не давится, хоть и не кашерные ???Комментировать
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