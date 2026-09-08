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МОСИНФОРМ

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МАДИ выявила 46 нарушителей правил разгрузки товаров по ночам в январе – августе

МАДИ выявила 46 нарушителей правил разгрузки товаров по ночам в январе – августе

С января по август 2026 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции зафиксировали 46 случаев нарушения правил погрузки и разгрузки товаров в ночное время.

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