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Винер о серебре Дины Авериной в Токио-2020: «Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали. Она стала героиней и человеком, который прославил нашу страну»

«Дорогие наши девочки, очень порядочные, очень честные, я не знаю других таких детей, как Дина и Арина, которые так честно и порядочно относились к своему труду, они были маленькими девчушками, а выросли в прекрасных девушек.

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