На Смоленщине установят новые детские площадки

Как рассказал Василий Анохина в социальных сетях, в прошлом году реализовали ряд проектов в 15 округах: устанавливали новые детские и спортивные площадки, благоустраивали территории для отдыха, дворовые проезды, занимались обустройством уличного освещения.
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