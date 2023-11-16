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Разоблачена ещё одна ложь Израиля: ЦАХАЛ не нашёл следов ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" - WP

Разоблачена ещё одна ложь Израиля: ЦАХАЛ не нашёл следов ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" - WP

Израиль не нашел доказательств активности ХАМАС в больнице "Аш-Шифа", пишет WP. "Отсутствие убедительных доказательств уже привело к тому, что западные союзники, включая США, усилили давление на Израиль", - добавляет издание.

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