Трое штурмовиков зачистили три опорных пункта ВСУ на юге ДНР

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Трое штурмовиков группировки войск «Восток» зачистили три опорных пункта ВСУ в селе Вольное Поле на южнодонецком направлении, рассказал ТАСС участник операции, наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги.
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