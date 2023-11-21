Праздник 22 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена Вайленко22 ноября является днем, когда христиане отмечают память преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе.
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