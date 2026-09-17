Никита Михалков рассказал о работе над новым фильмом

Режиссер Никита Михалков провел встречу с труппой своего театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», на которой рассказал о работе над новым фильмом.
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