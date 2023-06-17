Военное обозрение

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Представитель МИД России: Запад во главе с США угрожал странам, принявшим решение посетить ПМЭФ-2023

Представитель МИД России: Запад во главе с США угрожал странам, принявшим решение посетить ПМЭФ-2023

Стало известно о многочисленных попытках стран Запада во главе с США сорвать проведение Петербургского экономического форума.

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