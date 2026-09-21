Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении с 35-летием независимости

Поздравления с национальным праздником также направили премьер-министр России Михаил Мишустин, анонсировала пресс-служба правительства Армении, а также председатель Государственного совета Китая, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Бангладеш, премьер-министр Таиланда и госсекретарь США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и США сомн...
- Премьер Нидерланд...
- IV МИД РФ указывает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым