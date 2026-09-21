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Регионы России

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Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении с 35-летием независимости

Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении с 35-летием независимости

Поздравления с национальным праздником также направили премьер-министр России Михаил Мишустин, анонсировала пресс-служба правительства Армении, а также председатель Государственного совета Китая, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Бангладеш, премьер-министр Таиланда и госсекретарь США.

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