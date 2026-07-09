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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Поиграешь пару лет со скидкой на самой яркой арене и вернешься к большим деньгам». Макменамин рассказал о стратегии «Лейкерс» в переговорах с Кумингой

«Хоукс» не стали продлевать сотрудничество с форвардом Джонатаном Кумингой на следующий год. Наиболее активно на баскетболиста претендуют «Лейкерс», однако сторону игрока не устраивает предложение команды из Лос-Анджелеса.

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