«Тут пассажира должен был забрать, но тут как уе*ало!». Белгород под атакой, над городом поднялся дым По словам местных жителей, в следствии атаки возник пожар возле торгового центра «Атлант».
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«Тут пассажира должен был забрать, но тут как уе*ало!». Белгород под атакой, над городом поднялся дым По словам местных жителей, в следствии атаки возник пожар возле торгового центра «Атлант».
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