Более 5,5 тысяч иркутян улучшили свои жилищные условия за пять лет

В Иркутске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2020 по 2024 годы почти 2 тысячи семей – это более 5,5 тысячи человек, улучшили жилищные условия благодаря региональной программе переселения из аварийного жилья.
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